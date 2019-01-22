Зимняя сказка в Париже

Париж запорошило снегом. По-настоящему зимний пейзаж жители французской столицы и туристы увидели утром во вторник. "Я слышала, что будет снежно, но такого не ожидала. Это настоящая магия. Я часто бываю в Париже, но подобное вижу впервые. Памятники, сады стали еще красивее. Это так отличается от того, что мы привыкли видеть", - делится впечатлениями жительница Страсбурга.

Мощные снегопады обрушились на центральные и северные регионы Франции - прежде всего, Нор-па-дё-Кале и Иль-де-Франс, что привело к сбоям в работе общественного транспорта и перекрытию ряда автомагистралей.