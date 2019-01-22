Цирк на подиуме от модного дома Dior

Цирк и haute couture решил соединить во время своего последнего показа модный дом Dior. Арлекины и Пьеро наравне с моделями стали главными героями шоу, которое прошло в понедельник во французской столице в рамках Парижской недели моды. Для дефиле специально в парке возле музея Родена был разбито шапито.

Цирковые мотивы креативный директор Мария Грация Кюри использовала и при создании нарядов. Вдохновение она черпала в творчестве Пабло Пикассо, Жана Кокто и Синди Шерман.