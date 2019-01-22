Франция - Италия: новый виток полемики

По мнению итальянских властей, Франция пытается "читать лекции" о морали и солидарности, но в тог же самое время далека от того, чтобы придерживаться ею же провозглашаемых принципов, и особенно это касается кризиса с приемом мигрантов.

Резче всего высказался глава итальянского МВД Маттео Сальвини. Он назвал Макрона "ужасающим президентом" и заявил, что тот "двуличен".

"Он нам выговаривает, заявляя, что мы не слишком щедры, не слишком хороши, не слишком гостеприимны и в то же самое время он высылает нелегалов. если они перешли франко-итальяняскую границу, обратно на Аппенины, в Вентимилью и Пьемонт. Надеюсь, что сами французы от него быстро избавятся".

Коллега Сальвини по кабинету министров Луиджи ди Майо, в свою очередь, обвинил Париж в сознательной пауперизации некоторых африканских стран.

"Если бы у Франции не было колоний в прошлом, сегодня она бы была на 15-м месте среди экономически развитых стран, все ее богатства - оттого , поскольку она много лет обедняет Африку".

Когда летом этого года Рим отказался впускать суда НКО со спасенными мигрантами, Франция заявляла, что играть в политиканство, когда на кону - человеческие жизни - неприемлемо.

"Проводимая ими политика в отношении мигрантов вызывает отвращение", - заявил тогда представитель партии Макрона "Вперед. Республика!" Габриэль Атталь.

Ди Майо, когда выражал возмущение поведением Франции в Африке, имел в виду валютный союз, в котором состоят бывшие французские колонии, в этих странах используется франк еще колониальной эры.

Еще один пункт обвинений касается ливийского хаоса, который, по мнению правящих итальянских политиков, поддерживается Парижем в его собственных интересах.

Французский МИД в ответ вызвал итальянского посла и вручил ему ноту протеста.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поспешил заявить, однако, что никогда еще отношения между его страной и Францией не были прочнее и добросердечнее.