Обычный день из жизни маленького носорога

Поваляться в грязи, попугать голубей, познакомиться с антилопами и зеброй. Таков распорядок дня детеныша носорога в сафари-парке "Рамат Ган" - центре размножения в неволе многих редких и исчезающих видов. Маленькая самка родилась здесь 30 декабря, и у нее пока нет имени. Но это не мешает ее как следует веселиться, знакомясь с другими обитателями сафари. В течение нескольких недель после рождения она вместе с матерью оставалась в специально отведенной безопасной зоне. И сейчас детеныш по-прежнему от мамы не отстает: в защите она будет нуждаться еще долго. От мамы носороги уходят только к 2,5 годам.