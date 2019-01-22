Франция выписала Google беспрецедентно высокий штраф

Франция наложила на компанию Google штраф в 50 млн евро за нарушение закона о персональных данных, об этом сообщает государственная комиссия по делам информационных технологий.

По мнению французского регулятора, Google нарушил общеевропейскую норму, которая требовала подробно доносить до пользователей детали сбора и обработки персональных данных, и, главное, обязательно получать их согласие на этот сбор.

Многомиллионный штраф стал крупнейшим для интернет-компании, который был выписан уже после принятия закона о защите персональных данных в мае прошлого года.