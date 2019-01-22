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Еврокомиссия оштрафовала Mastercard

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 Павел Барсуков 
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard
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Еврокомиссия оштрафовала платёжную систему MasterCard на 570 миллионов евро за «злоупотребление доминирующим положением». Антимонопольное расследование в отношении базирующейся в США компании длилось более пяти лет.

MasterCard обвинили в том, что она заставляла клиентов платить банковские сборы в той стране, где зарегистрирован их фирма. До 2015 года эти сборы сильно различались от страны к стране. Тем самым система блокировала возможности поиска альтернативных и более выгодных вариантов, ограничивая развитие европейского бизнеса в целом.