Спасение Юлена: решающий этап

Решающий этап операции по спасению двухлетнего Юлена, который более недели назад провалился в узкий стометровый колодец на юге Испании. Инженеры закончили бурение параллельного вертикального туннеля. Теперь, чтобы подобраться к ребенку, им предстоит выкопать еще один - горизонтальный длиной около 4 метров. Работа чрезвычайно сложна и опасна из-за рыхлой почвы в данной местности. Сохраняется опасность обрушения туннелей.

"Специалисты изучили все возможные сценарии, трудности, которые могут возникнуть. Все просчитано. Мы не намерены подвергать ничью жизнь опасности. Правильный расчет - главное для задачи такого масштаба", - говорит начальник спасательной службы Малаги Франциско Дельгадо Велес.

С самого начала операции спасатели опасаются, что мальчика могло завалить землей.

Бурение горизонтального туннеля займет еще не менее 20 часов.

"Но не время отчаиваться. Мы все решительно настроены спасти Юлена. Мотивация у нас одна на всех. Каждый из нас намерен сделать все возможное", - отмечает Дельгадо Велес.

Испанским инженерам помогают специалисты, которые восемь лет назад участвовали в операции по спасению 33 чилийских горняков. После обвала шахты Сан-Хосе они провели под землей 69 дней.