«Брексит»: развод или разрыв

Министры британского кабинета собираются на Даунинг стрит на плановое совещание — но наблюдатели ожидают лишь новых идей насчёт «брексита».

Накануне лидеры оппозиционных лейбористов предложили серьёзно обсудить возможность повторного референдума. Тереза Мэй такую возможность отвергает. Она дала понять, что намерена переубедить депутатов, которые ранее подавляющим большинством голосов отвергли существующий план.

В Брюсселе в который раз заявляют, что варианта только два: или соглашение в неизменном виде, или развод в стиле битья тарелок и смены замков в дверях.

Маргаритис Схинас, представитель Еврокомиссии:

«Договор о выходе согласован с британским правительством, согласован с 27-ю государствами ЕС. Он на столе, его уже не пересмотреть, и мы хотим узнать от Великобритании, чего они действительно хотят — чего они хотят на самом деле».

«Если вы заставите меня предположить, что может произойти в случае неконтролируемого выхода, то совершенно очевидно будет жёсткая граница».

На этом фоне британские СМИ сообщают позитивные новости. Уровень занятости впервые за четыре десятка лет превысил отметку в 75%.

Правда, с другой стороны постоянно сообщается о бегстве с острова международных компаний: на днях штаб-квартиру перенёс производитель бытовой техники Dyson; а одна из старейших судоходных компаний Британии и мира P&O поднимет на своих кораблях кипрский флаг.