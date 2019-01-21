Израиль нанес удар по Сирии

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии в понедельник 4 сирийских военнослужащих погибли, 6 получили ранения. Кроме того повреждения были нанесены международному аэропорту Дамаска. Об этом сообщили представители российского министерства обороны. По их информации, в ходе отражения удара силами ПВО Сирии были уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

По заявлению израильской стороны, удары были нанесены по иранским объектам в Сирии, включая склады с оружием, пункты сил разведки, тренировочный лагерь и батареи ПВО, и стали ответом на запуск ракеты класса "земля-земля" по израильской территории в воскресенье.