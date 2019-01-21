Испания: таксисты против Uber и Cabify

Таксисты в Мадриде объявили о бессрочной забастовке. Они требуют урегулировать деятельность Uber ("Убер") и Cabify ("Кабифай"). Работники сектора обвиняют эти компании в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются их водители.

Хосе Карлос, водитель такси: "Они (водители Uber и Cabify) не должны выполнять нашу работу, они не должны забирать клиентов на улице, стоять на наших остановках и ездить по автобусной полосе. Это мы - таксисты. Вот я же не продаю кофе в моем такси. Нет, потому что у меня лицензия на пассажирские перевозки".

Хуан Херера, водитель такси: "Мы ничего не имеем против частных водителей. Мы просто хотим, чтобы все это было урегулировано, чтобы был закон. И больше ничего".

В Барселоне забастовка таксистов продолжается с 18 января. В понедельник во время акции протеста демонстранты пытались приблизиться к зданию регионального парламента и прорвать полицейский кордон. Во время беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.