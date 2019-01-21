Мэй снова призвала парламент поддержать сделку с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложила Палате общин план действий правительства после того проект соглашения с ЕС был отвергнут подавляющим большинством парламентариев. Она настоятельно рекомендовала парламентариям одобрить в конце концов текст сделки после необходимых консультаций депутатов всех парламентских групп с членами правительства:

"Очень многие разделяют озабоченность возможным выходом королевства без соглашения. Депутаты, сидящие по обе стороны этой палаты, хотят, чтобы правительство этого не допустило. Мы должны честно объяснить британцам, как это можно сделать. Самый правильный способ это одобрение сделки с Европейским союзом этой палатой. Это цель, которую перед собой ставит наше правительство. Единственная альтернатива этому – отменить действие статьи 50, а значит остаться в ЕС. Есть еще те, кто считают, что нам требуется больше времени, и поэтому мы должны продлить действие статьи 50, дав парламенту больше времени на обсуждение условий выхода и проекта соглашения. Но это не исключает выход без соглашения, а только откладывает принятие решения".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее правительство не будет вносить изменения в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Тереза Мэй не поддержала идею проведения нового референдума о членстве в ЕС, выразив уверенность, что её не поддержит большинство членов парламента, так как это бы создало "дурной прецедент". Вероятность выхода страны из Евросоюза без соглашения она также полностью не исключила.