OXFAM бьёт тревогу: пока бедняки становятся беднее, богачи богатеют

Разрыв между богатыми и бедными увеличился за последний год. Это данные доклада организации по борьбе с бедностью Oxfam. В отчёте, который был подготовлен к началу форума в Давосе, рассматривается текущая ситуация в мире. Согласно данным организации, после финансового кризиса число миллиардеров в мире практически удвоилось. Это неравенство стало одной из тем обсуждений здесь, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, — передаёт корреспондент Euronews Саша Вакулина.

Согласно подсчётам Oxfam, состояние 26 самых богатых людей планеты соответствует достатку примерно четырёх миллиардов бедняков. Организация призывает правительства немедленно принять меры для уменьшения этого неравенства, ведь оно становится всё более серьёзной угрозой, — предупреждает исполнительный директор OXFAM Винни Бьяньима:

«Это пренебрежение общественными интересами и неспособность обложить налогами богатые компании и богатых людей приводят людей в ярость, разжигает общественный гнев. Мы видим людей на улицах в Европе. Мы видим, как популисты пользуются раздражением граждан и направляют его не туда, куда следовало бы. На самом деле, мы видим, как это чрезвычайное неравенство подрывает наши демократии».

В 2017, по данным Oxfam, средства, сопоставимые с имуществом беднейшей половины населения Земли, находились в собственности 43 самых богатых людей планеты. Годом ранее такое состояние было у 61 миллиардера.