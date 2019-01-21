21 января завершилось полное лунное затмение - редкое астрономическое явление, которое можно было наблюдать в разных уголках мира. Больше всего повезло жителям Северной и Южной Америки. Около 3 миллиардов человек смогли увидеть затмение в Западном полушарии, Европе, Западной Африке и на севере России. В этот раз затмение совпало с еще одним событием – Луна находилась в ближайшей к Земле точке своей эллиптической траектории. Такую Луну, визуально более крупную, чем обычно, называют "Суперлуной".