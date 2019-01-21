Взрыв трубопровода: число погибших достигло 85

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго вечером 18 января достигло 85 человек. На протяжении воскресения скончались 6 тяжело раненых. В настоящее время в больницах остаются 58 человек. Некоторых из них доставили в столицу страны Мехико. Родственники пропавших без вести не теряют надежду найти их в больницах.

"Мой двоюродный брат должен быть в этой больнице, – говорит Эма Ольвера. – Я хотела бы узнать, где он находится, удалось ли ему убежать. Я не хочу терять надежду. Я видел видео, на котором он, как мне показалось, убегал. Но я не знаю точно, где он сейчас".

Взрыв произошёл после того, как неизвестные просверлили дырку в нефтепроводе. Фонтан нефти привлёк многочисленную толпу людей, наполнявших горючим свои ёмкости. В момент взрыва у незаконной врезки находились около 700 человек.

Мексиканским предстоит ответить на вопрос, почему они на протяжении часов не пытались пресечь расхищение топлива.