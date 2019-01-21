Пожар в Керченском проливе: число жертв растёт

По меньшей мере 14 человек погибли в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе. Еще 14 спасены. В общей сложности, на борту судов "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Россиян среди членов экипажей нет. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. В операции по спасению моряков задействованы буксир и спасательное судно Черноморского флота.