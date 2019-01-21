Рим обвиняет Францию в неоколониализме

Французский МИД вызвал «на ковёр» посла Италии: Париж назвал «неприемлемыми и необоснованными» высказывания итальянского вице-премьера и министра экономразвития Луиджи ди Майо.

В воскресенье вечером политик обвинил Францию в неоколониализме и фактическом провоцировании миграционного кризиса, и даже предложил ввести против Парижа санкции. Полтора десятка африканских стран, в основном бывших колоний Франции, входят в единый валютный союз, за счёт чего, по словам ди Майо, Париж покрывает собственный колоссальный внутренний долг:

«Печать денег для 14 африканских стран препятствует их развитию и вносит вклад в уход беженцев, которые гибнут в Средиземном море или высаживаются на наших берегах. Европа должна найти силы смело взглянуть на проблему деколонизации Африки. Я устал говорить о последствиях миграционного кризиса, я хочу начать борьбу с его причинами».

По мнению противников «Пяти звёзд» в самой Италии, ди Майо вынужден был сделать подобное заявление: его движение теряет популярность, и политикам необходимо привлечь новых избирателей накануне выборов в Европарламент.