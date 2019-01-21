Германия закрыла аэропорты для иранской авиакомпании Mahan Air

Власти Германии лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах ФРГ. Mahan Air совершала регулярные рейсы из Тегерана в Мюнхен и Дюссельдорф.

В МИД ФРГ указали на то, что, принять решение было необходимо для "обеспечения интересов Германии во внешней политике и в сфере безопасности". В ведомстве подчеркивают, что перевозчик попал под санкции также в связи с ролью, которую Иран играет в Сирии, и активностью спецслужб ИРИ в Европе. В Берлине считают, что Mahan Air осуществляет воздушные перевозки оборудования и лиц в регионы Ближнего Востока, прежде всего в Сирию, где ведутся военные действия.

В санкционных списках США авиакомпания фигурирует с 2011 года.