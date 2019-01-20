Взрыв в Северной Ирландии: полиция рассматривает версию о теракте

В Северной Ирландии прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Лондондерри. На воздух взлетел автомобиль, припаркованный у здания местного суда. Это случилось ночью, поэтому жертв и пострадавших нет.

Официально полиция расследует все версии произошедшего, однако согласно британским СМИ, на месте были обнаружены следы взрывчатки, все указывает на то, что автомобиль был заминирован.

Глава МИД Республики Ирландия Саймон Коувени в своем "Твиттере" осудил произошедшее как "террористический акт" и заявил, что не может быть никакого оправдания тем, кто вновь хочет ввергнуть соседную Северную Ирландию в пучину насилия.

На фоне предстоящего "брексита" именно ирландский вопрос является наиболее острым. Местные наблюдатели опасаются, что с выходом Великобритании из ЕС ситуации в этом регионе может накалиться. Напомним, что именно с протестов в Лондондерри в 1969 году начался масштабный конфликт в Северной Ирландии.