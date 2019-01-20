Авиаудар по "Аш-Шабаб"

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Американское командование заявило о ликвидации в Сомали 52 исламистов из радикальной группировки "Аш-Шабаб". Сообщается, что они были убиты в результате авиаудара, нанесённого ВВС США в районе города Джилиб в провинции Средняя Джубба на юге страны. По данным представителя сомалийский армии в ходе совместной операции дислоцированных в стране американских военных и правительственных войск были ликвидированы 75 боевиков группировки "Аш-Шабаб" и несколько автомобилей исламистов.

Удар был нанесён в ответ на нападение со взрывом смертником заминированного автомобиля, совершенное боевиками на военную базу сомалийской армии в портовом южном городе Кисмайо.