Американское командование заявило о ликвидации в Сомали 52 исламистов из радикальной группировки "Аш-Шабаб". Сообщается, что они были убиты в результате авиаудара, нанесённого ВВС США в районе города Джилиб в провинции Средняя Джубба на юге страны. По данным представителя сомалийский армии в ходе совместной операции дислоцированных в стране американских военных и правительственных войск были ликвидированы 75 боевиков группировки "Аш-Шабаб" и несколько автомобилей исламистов.
Авиаудар по "Аш-Шабаб"
Удар был нанесён в ответ на нападение со взрывом смертником заминированного автомобиля, совершенное боевиками на военную базу сомалийской армии в портовом южном городе Кисмайо.
Образованная 15 лет тому назад группировка "Аш-Шабаб" борется против правительства Сомали, сформированного США и Эфиопией. Исламисты требуют вывести из страны миротворческий контингент Африканского союза, регулярно совершая теракты с использованием смертников и другие нападения. В результате одного из них в субботу в районе населённого пункта Буур Хабака погибли около 60 эфиопских миротворцев. Исламисты заложили бомбу на пути следования их колонны, а после взрыва открыли огонь.