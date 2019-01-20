Демократы отвергли сделку Трампа: "шатдаун" в США продолжится

Отказываться от этого обещания Трамп не собирается. Однако взамен он предложил в течение 3 лет гарантировать права нелегалов и их детей, которые уже находятся в США. Речь идет о людях, которых в Америке называют "мечтателями". Многим из них грозит депортация после истечения срока временного убежища.

Однако в ответ представитель Демпартии Нэнси Пелоси заявила, нижняя палата конгресса, где у демократов большинство, не сможет одобрить данную сделку, поскольку считает предложения неравноценными. Отсрочку на три года Пелоси и ее соратники считают недостаточной и требует комплексного решения проблемы поколения "мечтателей".

Отсутствие сделки означается, что бюджетный кризис в США продолжится. И это при том, что "шатдаун" уже длится месяц - рекордный срок для Америки. Из-за того, что демократы не выделяют средств на пограничную стену, Конгресс не может согласовать бюджет. В результате 800 тысяч госслужащих служащих просто оказались без зарплаты.

Часть из них отправлены в неоплачиваемые отпуска, другие работают без зарплаты, её выплатят по завершении "шатдауна". Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и даже ФБР.