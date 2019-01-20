Система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную по северной части Голанских высот.
Сирия отразила авиаудар Израиля
Инцидент произошел сразу после того, как ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля на международный аэропорт Дамаска, сбив семь ракет. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
По данным ведомства, "зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили израильские ракеты, выпущенные четырьмя истребителями F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент в "Твиттере", назвав его частью политики страны против военного присутствия Ирана в регионе и заявив, что "мы готовы уничтожить в Сирии любого, кто будет нам угрожать".
13 января Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране.