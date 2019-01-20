Землетрясение в Чили не пережили двое человек

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в воскресенье у побережья Чили.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 16 км к юго-западу от прибрежного города Кокимбо с населением около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км. Как сообщают чилийские сейсмологи, после землетрясения было зафиксировано около 60 повторных толчков.

В результате стихийного бедствия без света остались 200 тысяч жителей региона.

Данных о жертвах не поступало. Но двое пожилых людей скончались в результате сердечного приступа из-за пережитого стресса.

Чили находится в так называемом "Огненном кольце" и имеет долгую историю смертельных землетрясений. Последнее, магнитудой 8,8 в 2010 унесло жизни более 600 человек