Sea-Watch: кто примет мигрантов?

47 мигрантов, в том числе 8 детей , остаются на борту судна спасшей их благотворительной организации Sea-Watch. На резиновой лодке они пытались добраться из Ливии в Италию и потерпели крушение.

Итальянские власти отказываются принимать нелегальных мигрантов из Африки, доставляемых неправительственными организациями. Куда направит Sea-Watch спасённых - пока неизвестно. Сами они говорят, что лучше умрут, чем вернутся в Ливию.

По словам главы МВД Маттео Сальвини, с начала года на итальянский берег высадились 100 человек. В прошлом году за тот же период их было 2 тысячи.

В субботу в ливийских водах затонула ещё одна лодка с мигрантами. Погибли, по словам выживших, не менее 117 человек, в том числе 10 женщин и двое детей. Об этом рассказали три человека, спасённые экипажем пролетавшего итальянского военного вертолёта. Мигрантам сбросили спасательные круги.

По данным Международной организации по миграции, за первые 16 дней 2019 года в Европу по морю прибыли 4449 нелегальных мигрантов, тогда как за аналогичный период 2018 года - 2964.