Москва: акция против передачи Курил Японии

В Москве прошла акция под лозунгом "За сохранение территориальной целостности России" и против передачи Курильских островов Японии. На митинг пришли активисты КПРФ, "Левого фронта", "Другой России" и ряда левых и националистических организаций. По словам организаторов, акция собрала порядка 2 тысяч человек, цифры МВД скромнее - около 500. Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами "Хватит распродавать Россию", "Курилы не отдадим".