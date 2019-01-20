Пожар в Куршевеле: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере два человека стали жертвами пожара, произошедшего на популярном французском горнолыжном курорте Куршевель. Порядка 22-х получили ожоги и ранения. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Людей отправили в больницы на вертолете.

Трагедия разыгралась в воскресенье утром в здании, где проживало 60 сезонных рабочих. В их числе были иностранцы. Россияне при пожаре, как сообщается, не пострадали. Огонь охватил третий и последний этаж жилых помещений и быстро распространился на весь дом.