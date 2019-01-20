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Пожар в Куршевеле: есть погибшие и пострадавшие

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Пожар в Куршевеле: есть погибшие и пострадавшие
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Images Yarik Zanuda
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По меньшей мере два человека стали жертвами пожара, произошедшего на популярном французском горнолыжном курорте Куршевель. Порядка 22-х получили ожоги и ранения. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Людей отправили в больницы на вертолете.

Трагедия разыгралась в воскресенье утром в здании, где проживало 60 сезонных рабочих. В их числе были иностранцы. Россияне при пожаре, как сообщается, не пострадали. Огонь охватил третий и последний этаж жилых помещений и быстро распространился на весь дом.

Правоохранительные органы выяснят причину возгорания. В тушении огня было задействовано более 130 пожарных. Справиться со стихией удалось за четыре часа.