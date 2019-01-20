"Брексит": в Палате общин ждут "Плана Б"

Британский премьер Тереза Мэй должна представить депутатам Палаты общин "План Б" по "брекситу". Ожидается, что она объяснит парламентариям, какие шаги намерена предпринять, чтобы вывести переговоры из тупика. Время идет: до официального выхода Соединенного Королевства из ЕС (29 марта) остается чуть более двух месяцев.

Ранее парламент отклонил правительственный план по условиям сделки с Брюсселем, прежде всего, из-за вопроса по ирландской границе. Но в минувшую среду кабинет Мэй выиграл голосование о доверии. Премьер призвала политические силы страны сплотиться, чтобы претворить в жизнь результаты референдума о выходе из ЕС.

Последние дни Мэй вела активные консультации с лидерами партий по "плану Б". Для того чтобы вступить в силу, сделка должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС.

Простых британцев как евроскептиков, так и тех, кто поддерживает евроинтеграцию, беспокоит неопределенность ситуации.

Адам: "Лично я хотел бы, чтобы Британия осталась в ЕС. Меня волнует "брексит" и его экономические последствия".

Мишель: "Мы должны сделать то, за что проголосовали. А именно, покинуть ЕС, и потом уже все планировать. Вопрос затрагивает жизнь каждого британца. Поэтому надо следовать результатам референдума".

"Я думаю, что вся путаница возникла из-за политиков, которые хотят остаться у власти. И они для этого делают все возможное".

После того, как Мэй расскажет о "Плане Б", в Палате общин снова начнутся обсуждения. Голосование намечено на 29 января.