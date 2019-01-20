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Великобритания

"Брексит": в Палате общин ждут "Плана Б"

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
"Брексит": в Палате общин ждут "Плана Б"
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Британский премьер Тереза Мэй должна представить депутатам Палаты общин "План Б" по "брекситу". Ожидается, что она объяснит парламентариям, какие шаги намерена предпринять, чтобы вывести переговоры из тупика. Время идет: до официального выхода Соединенного Королевства из ЕС (29 марта) остается чуть более двух месяцев.

Ранее парламент отклонил правительственный план по условиям сделки с Брюсселем, прежде всего, из-за вопроса по ирландской границе. Но в минувшую среду кабинет Мэй выиграл голосование о доверии. Премьер призвала политические силы страны сплотиться, чтобы претворить в жизнь результаты референдума о выходе из ЕС.

Последние дни Мэй вела активные консультации с лидерами партий по "плану Б". Для того чтобы вступить в силу, сделка должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС.

Простых британцев как евроскептиков, так и тех, кто поддерживает евроинтеграцию, беспокоит неопределенность ситуации.

Адам: "Лично я хотел бы, чтобы Британия осталась в ЕС. Меня волнует "брексит" и его экономические последствия".

Мишель: "Мы должны сделать то, за что проголосовали. А именно, покинуть ЕС, и потом уже все планировать. Вопрос затрагивает жизнь каждого британца. Поэтому надо следовать результатам референдума".

"Я думаю, что вся путаница возникла из-за политиков, которые хотят остаться у власти. И они для этого делают все возможное".

После того, как Мэй расскажет о "Плане Б", в Палате общин снова начнутся обсуждения. Голосование намечено на 29 января.