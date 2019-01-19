"Желтые жилеты" не сдаются

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Более 80 тысяч французов вышли на десятую акцию протеста "желтых жилетов" – столько же, сколько и в прошлые выходные. Напряженная ситуация сложилась в Бордо, где ближе к вечеру демонстрация переросла в беспорядки. Манифестанты поджигали машины и забрасывали стражей правопорядка бутылками и камнями. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и водометы, более того, правоохранители были вынуждены передвигаться под прикрытием броневиков. Задержаны здесь были почти 50 человек.

Самая масштабная акция прошла в Тулузе, где на демонстрации собрались более 10 тысяч "желтых жилетов". На акцию в Париже вышли около 7 тысяч человек. Прошла она достаточно мирно - по сравнению с предыдущими субботами. Но и здесь полицейские задержали более 40 человек.