Чем чреват "шатдаун"?

"Шатдуан" - в переводе с английского языка - означает "закрытие". Траты американского госбюджета контролирует Конгресс. Новый финансовый год в США начинается с 1 октября, и ежегодно до полуночи 21 декабря законодатели должны согласовать основные статьи расходов и размеры ассигнований на те или иные цели. Глава Белого дома должен законопроект подписать. И только тогда федеральное правительство, наконец, может начать тратить деньги. Когда этого не происходит, и наступает тот самый "шатдаун": лишенные финансирования госучреждения частично закрываются или серьезно ограничивают свою работу на срок от нескольких часов до нескольких дней.

"В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме", - данное сообщение можно прочесть на сайте американского посольства в РФ - вот уже 29 день подряд. Нынешний "шатдаун", рекордный по своей длительности, дотянулся через Атлантику и до Москвы. Что же это такое? И каким образом явление, возникающее исключительно из-за особенностей национального бюджетного процесса США, спутало планы российских туристов?

В 2013 году Барак Обама не смог договориться с контролировавшейся республиканцами Палатой представителей о выделении ассигнований на реформу здравоохранения. В результате, правительство и ведомства оставались без финансирования 15 дней.

Причиной нынешней затянувшейся приостановки деятельности госорганов стали разногласия президента Дональда Трампа и конгрессменов относительно выделения 5 млрд долларов на строительство "антиимгрантской" стены на границе с Мексикой. Против инициативы американского лидера, не раз им озвученной еще в ходе предвыборной гонки, выступили демократы: Сенат ее не поддержал. В результате финансирование примерно четверти правительственных организаций и федеральных министерств было приостановлено.

Нынешний случай - уже третий в президентской карьере Трампа и 22-й - в истории страны.

Кого касается?

Ввиду отсутствия финансирования денег и на зарплату сотрудникам у госучреждений также не оказывается. А значит, около 400 тысяч человек уходят в вынужденный отпуск, продолжительность которого неизвестна. Родителям-одиночкам, работающим вместе парам, должникам приходится нелегко. Причем выплата вознаграждений "задним числом" после нормализации ситуации законодательно не закреплена. До сих пор, однако, ведомства все же полностью выплачивали должное.

Чтобы помочь чиновникам, Банк продовольствия организует выдачу продуктов питания и товаров первой необходимости.

Но полностью остаться без жизненно важных для государственной машины институтов страна не может. А потому без зарплаты продолжают работать еще около 400 тысяч сотрудников ведомств. В частности, те, кто отвечают за национальную безопасность. Это, например, военные, пожарные Лесной службы, охранники тюрем, сотрудники ФБР, органов управления воздушным движением и инспекции продовольствия Минсельхоза.

Всего в США насчитывается 2,1 млн гражданских чиновников.

Какие сферы парализует?

Последствия от "шатдауна" можно проследить практически во всех сферах жизни США.

Президент отменил поездку американской правительственной делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. Из-за сокращения числа сотрудников аэропортов рейсы задерживаются или отменяются. Прекращается выдача паспортов. Не предоставляются займы на развитие малого бизнеса. Не получают дотации фермеры. Рассмотрение запросов об убежище иммигрантов блокируются. Закрываются музеи, памятники, научные лаборатории.

"Пожалуйста, дайте нам работать", - потребовали в ходе манифестации 15 января сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. "Шатдаун" затронул 94% работников НАСА и затормозил работу над многими исследовательскими проектами.

Десятки национальных парков по-прежнему доступны для туристов, но из-за отсутствия персонала здесь закрыты туалеты и сувенирные лавки. Путешественникам не приходится все же отказываться от поездок к Большому каньону: он открыт, согласно распоряжению губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

В отсутствии федерального финансирования прямые ассигнования из штата Нью-Йорк спасли и Статую Свободы.

Благодаря своей независимости от федерального бюджета в привычном режиме работают почта и госпитали

Как реагирует экономика?

Предыдущий самый затяжной "шатдаун" в истории страны при Билле Клинтоне в 1995 году длился 21 день и обошелся стране в 4,1 млрд долларов.

По оценкам специалистов Standard & Poor's, из-за нынешнего "закрытия" госучреждений США уже лишились 3,6 млрд долларов. Эксперты полагают, что если президент и Конгресс так и не согласуют бюджет до конца января, американская экономика может потерять в первом квартале 0,5 процентных пункта роста. При этом неделя с 17 по 21 декабря стала худшей для фондовых рынков США с 2008 года.

Несмотря на "шатдуан" доллар сохраняет свои позиции на мировых рынках.

Что дальше?

На фоне нынешнего кризиса Палата представителей приняла два законопроекта о финансировании правительства для завершения "шатдауна". Подобные резолюции имеют временный характер. Речь идет о бюджете министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года и остальных ведомств до 30 сентября.

В свою очередь, Трамп пригрозил ввести в стране чрезвычайное положение - из-за миграционного кризиса. Это позволит ему в обход Конгресса получить деньги на стену на границе с Мексикой из оборонного бюджета.