"Марш женщин" и антисемитизм

Против политики Дональда Трампа, против насилия над женщинами и за гендерное равенство - в сотнях американских городов прошла акция под названием "Марш женщин". Организована она была третий год подряд и приурочена ко дню инаугурации Трампа.

Демонстрации прошли на фоне скандала, который разгорелся еще в декабре. Тогда двух организаторов движения "Марш женщин" обвинили в том, что они якобы позволили себе антисемитские высказывания. По данным американских СМИ, на одном из частных мероприятий они заявили, что евреи несут ответственность за угнетение чернокожего населения Америки.