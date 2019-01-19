Защита прав "мечтателей" в обмен на строительство стены

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил принять закон, благодаря которому нелегальные мигранты, попавшие в США еще детьми, а также мигранты, имеющие статус временно защищенных лиц, могут не бояться депортации еще ближайшие три года. По словам Трампа, это предложение будет вынесено на рассмотрение Сената на следующей неделе.

Американский лидер рассчитывает, что таким образом удастся положить конец "шатдауну". Трамп заявил, что в строительстве стены нет ничего аморального. "Всё с точностью да наоборот, строительство стены поможет спасти много жизней", - убежден глава Белого дома.

Впрочем, некоторые видные демократы, в том числе председатель Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси, уже назвали эту сделку неприемлемой.