Крещенские купания в Байкале

Православные христиане отмечают Крещение Господне. Неотъемлемой частью праздника считаются крещенские купания. Несмотря на мороз, многие не прочь окунуться в прорубь в присутствии батюшки и под звуки молитвы. Считается, что переохлаждением это не грозит. Наоборот, православные верят, что купание поможет им вылечиться от болезней. При этом, лишь каждый пятый россиянин решился соблюсти "экстремальную" традицию по религиозным соображениям. Среди них - жители Иркутска, которые не побоялись 15-градусного мороза и искупались в Байкале.