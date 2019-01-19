Жители Гданьска простились с убитым мэром

Жители Гданьска сравнивают смерть мэра Павла Адамовича со смертью близкого человека. Суббота в Польше была объявлена днем национального траура. Ровно в полдень в разных городах страны раздался гул сирен в память о мэре Гданьска. Проститься с главой города пришли десятки тысяч человек, в том числе президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Европейского совета Дональд Туск.

"Сейчас вы стали ближе друг к другу, так что волна ненависти должна сойти на нет. Мои дорогие, ваши мысли дают нам силу. И эта сила нам сейчас особенно нужна, потому что времена наступают сложные", - говорит вдова Магдалена Адамович.

Для многих жителей города смерть мэра стала настоящей трагедией:

- У нас траур. Нам очень грустно. Я не могу сконцентрироваться на работе, на каких-то повседневных обязанностях. Ощущение, будто от нас ушел кто-то из родных.

- Я надеюсь, что смерть Адамовича поможет нам в борьбе с языком ненависти. Но грустно, что для того, чтобы мы стали едины, должна произойти трагедия.

"Церемония прощания с Павлом Адамовичем – это доказательство того, насколько важен этот человек был для жителей города. Прах мэра будет покоится в Мариацкой базилике", - передает корреспондент Euronews Лешек Каблак.

Мэр Гданьска скончался в начале этой недели от ножевых ранений, полученных во время благотворительного концерта. Адамовича успели отвезти в больницу и сделать операцию, но он потерял слишком много крови, получив ранение в сердце и в брюшную полость. Нападавшим оказался 27-летний житель Гданьска, который всего несколько недель назад вышел из тюрьмы. В заключении он провел пять с половиной лет за ограбление банков.