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Национальный день тюльпанов

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 Мария Горковская 
Национальный день тюльпанов
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Национальный день тюльпанов в Нидерландах. Амстердамскую площадь Дам покрыл гигантский ковер из 200 тысяч цветов. Чтобы полюбоваться на него, а заодно и получить бесплатный букет сюда не замедлили прийти сотни местных жителей и туристов.

Ежегодно около 2 млрд выращенных в Нидерландах тюльпанов попадают на цветочные прилавки примерно ста стран по всему миру.


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