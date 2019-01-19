Взрыв на трубопроводе в Мексике: погибли более 60 человек

В Мексике 66 человек погибли, еще более 70 пострадали в результате взрыва на трубопроводе.

Трагедия произошла в штате Идальго в пятницу вечером, после того, как местные жители сделали нелегальную врезку в трубу с горючим. В результате возник пожар, а затем последовал взрыв. Чтобы потушить огонь потребовалось около суток.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре

вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

Отметим, что врезки в трубопроводы и незаконная добыча топлива – весьма распространенная практика в Мексике, что даже привело к дефициту топлива. С хищениями власти борются всеми доступными способами. В начале года для охраны трубопроводов и цистерн с горючим была привлечена армия.