"Желтые жилеты" против насилия

"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы. По данным МВД, на эспланаде Дома Инвалидов в Париже в субботу собрались около 7 тысяч французов. К митингам по всей стране присоединились около 27 тыс. человек. Это на пять тысяч меньше, чем в прошлые выходные.

Требования протестующих все те же. Главное из них - отставка президента Эммануэля Макрона.

"Я ничего не жду от властей. Самое малое, что они давно должны были сделать, - прислушаться к нам, прекратить насилие в отношении манифестантов, перестать разделять страну. У властей другие задачи", - заявил участник движения Домнинк Лоранс.

На этот раз многие манифестанты держали в руках плакаты в память о демонстрантах, которые погибли в ходе протестов. Митинги не раз заканчивались столкновениями с полицией. Правоохранители зачастую пускали в ход слезоточивый газ и резиновые пули. В результате, страдали не только сами демонстранты, но и представители прессы. В субботу на парижской площади Бастилии митинг против насилия во время освещения манифестаций провели и журналисты.

"Вот уже более двух месяцев, как в ходе массовых протестов "желтых жилетов" репортеры становятся жертвами нападений, в их адрес поступают угрозы смерти и изнасилования. Это неприемлемо. Мы живем в демократическом государстве, мы заявляем о свободном доступе к информации во Франции", - отмечает журналист Франсуа Питрель.

Ранее более семи тысяч человек подписались под онлайн петицией в поддержку сотрудников СМИ. Среди них - корреспонденты центральных французских телеканалов, газет и радиостанций.