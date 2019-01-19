"Желтые жилеты" - Акт Х

Акт X - во Франции "желтые жилеты" вновь вышли на улицы городов. В Париже, по данным полиции, участие в протестных акциях принимают около 10 тысяч человек.

Помимо ставших уже визитной карточкой "жилетов" призывов к отставке президента Э.Макрона на этот раз многие манифестанты несут плакаты в память о людях, которые пострадали и погибли с начала протестов во Франции.

Это своеобразный ответ на начавшиеся на этой неделе "большие национальные дебаты", старт которым дал старт Макрон. "Это не дебаты, это монолог властей. Наши требования никто не слушает. Поэтому мы продолжаем протестовать", - считает Джонатан Габи, один из манифестантов в Париже.

На середину дня серьезных столкновений между полицией и манифестантами зафиксировано не было. Однако около полутора десятков человек были задержаны за пронос на манифестации запрещенных предметов.