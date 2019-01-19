Срочная новость

Срочная новость

мир

Операция по спасению Юлена продолжается

 Комментарии
 Мария Горковская 
Операция по спасению Юлена продолжается
Размер текста Aa Aa

Вся Испания, затаив дыхание, следит за операцией по спасению двухлетнего Юлена. Мальчик провалился в узкий стометровый колодец шесть дней назад, когда играл на ферме в городе Тоталан на юге страны. По данным местных властей, отверстие не было никак обозначено.

Ранее подобраться к ребенку, прокопав при помощи тяжелой техники горизонтальный туннель, не удалось из-за особенностей почвы - слишком рыхлой. Теперь инженеры намерены прорыть два вертикальных тоннеля, параллельных колодцу. Это займет примерно 15 часов.

"В настоящий момент мы продвинулись на 19 метров. Как мы и ожидали, у нас возникли трудности из-за характера местности. Работу техники осложняет наличие каменных образований. Речь идет об очень твердых породах", - отмечает руководитель спасательной операции Анхель Гарсиа.

Спасатели уверены, надежда найти ребенка живым все еще есть. Верят в это и жители Тоталана, которые приходят сюда поддержать родителей Юлена.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".