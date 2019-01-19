Операция по спасению Юлена продолжается

Вся Испания, затаив дыхание, следит за операцией по спасению двухлетнего Юлена. Мальчик провалился в узкий стометровый колодец шесть дней назад, когда играл на ферме в городе Тоталан на юге страны. По данным местных властей, отверстие не было никак обозначено.

Ранее подобраться к ребенку, прокопав при помощи тяжелой техники горизонтальный туннель, не удалось из-за особенностей почвы - слишком рыхлой. Теперь инженеры намерены прорыть два вертикальных тоннеля, параллельных колодцу. Это займет примерно 15 часов.

"В настоящий момент мы продвинулись на 19 метров. Как мы и ожидали, у нас возникли трудности из-за характера местности. Работу техники осложняет наличие каменных образований. Речь идет об очень твердых породах", - отмечает руководитель спасательной операции Анхель Гарсиа.

Спасатели уверены, надежда найти ребенка живым все еще есть. Верят в это и жители Тоталана, которые приходят сюда поддержать родителей Юлена.