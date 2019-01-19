Беженца из Сирии подозревают в убийстве 16-летней девочки в Австрии

В Австрии прошел марш солидарности в память о 16-летней девочке, убитой во версии следствия беженцем из Сирии.

Преступление, которое потрясло всю страну, произошло в городке Винер-Нойштадт. Девочка была найдена задушенной в местном парке. Подозрения сразу пали на ее бывшего бойфренда - 19-летнего сирийца, который некоторое время назад получил убежище в Австрии в статусе беженца.

"Необходимо что-то делать, - заявил один из участников марша. - Если эти люди совершают преступления, их необходимо сразу же высылать обратно. Мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, пока не убьют кого-то еще".

Это уже 4-е серьезное преступление в Австрии, совершенное беженцами, за последние недели. В декабре аналогичное убийство произошло на севере страны, виновником драмы также оказался беженец - из Афганистана.

Подобные преступления вызывают серьезный резонанс в Австрии. На этом фоне правительство во главе с Себастьяном Курцом настаивает на ограничении потока беженцев и ужесточении миграционной политики ЕС.