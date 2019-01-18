ООН - Зимбабве: "Прекратить репрессии"

"Социально-экономическом кризисом" назвало ситуацию в Зимбабве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, призвав власти страны прекратить репрессивные действия, отменить суровые меры и найти пути к диалогу с населением. Обеспокоенность в ООН вызвало применении зимбабвийскими службами безопасности силы во время протестов, в том числе и использование боевых патронов.

Протесты в Зимбабве были вызваны повышением цен на топливо более чем вдвое. В результате столкновений погибли 3 человека, в том числе один полицейский, около 200 пострадали. Ещё более 200 демонстрантов были задержаны. Среди них - пастор Ивэн Маварире, известный своей критикой экс-президента Роберта Мугабе. Он обвиняет нынешние власти Зимбабве в применении той же политики.