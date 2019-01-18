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Селфи с гигантской белой акулой

Селфи с гигантской белой акулой

 Антон Хмельнов 
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Гигантскую белую акулу обнаружили дайверы у побережья Гавайских островов. Шестиметровая хищница по многим признакам похожа на акулу Deep Blue, которая была замечена и заснята на камеру ещё несколько лет назад.

Большая белая акула неожиданно появилась в прибрежных водах в минувший вторник, пока ничего не подозревающие мелкие тигровые акулы увлеклись обедом: они лакомились тушей погибшего кита неподалёку от острова Оаху.

"Мы заметили Deep Blue, когда они приплыла к месту кормления, и остальные более мелкие акулы [тигровые] тут же растворились в океане. Затем она подплыла к нашей лодке, чтобы потереться о днище", - рассказала гидробиолог Оушен Рэмзи, которая смогла сфотографироваться вместе с Deep Blue.

"Она - просто нежный гигант, и она захотела использовать наше судно, чтобы потереться об него", - пояснила Рэмзи, профессиональный дайвер и специалист по акулам и известная защитница этих океанских хищников.

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Рэмзи провела рядом с самкой белой акулы "большую часть дня". Её напарники по дайвингу смогли заснять эту встречу во всех возможных ракурсах.

Большая белая акула, известная также как акула-людоед или кархародон (Carcharodon carcharias) довольно редко встречается на Гавайях, так как на их вкус прибрежные воды там слишком тёплые.


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