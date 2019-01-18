Ультрамарафон с грудным вскармливанием

О трудностях этого исключительного испытания на выносливость Жасмин рассказала в эфире Euronews: "Две трети времени, отведенного на марафон, приходится бежать в темноте. И это действительно истощает умственные силы. Еще одна трудность этой безостановочной гонки - тактика: чем больше вы спите, тем больше энергии получаете, но при этом теряете драгоценные секунды! Многие этапы марафона проходят через крайне отдаленные районы, где вы оказываетесь в абсолютном одиночестве. Так что все, буквально все, истощает ваши физические и умственные ресурсы, но у меня был отличный стимул вернуться к финишу, где меня ждала малышка Роуэн".