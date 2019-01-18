The Cube: украинские моряки - военнопленные или нарушители границы?

Военнопленные или нарушители границы? Украинские моряки, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе, на заседании суда в Москве назвали себя военнопленными и отказались дать показания, сославшись на Женевскую конвенцию. Срок их содержания под стражей был продлен до 24 апреля. Слушания проходили в закрытом режиме, на что тут же обратил внимание глава украинского МИДа.

"Кому есть чего бояться и скрывать, тот прячется", - написал Павел Климкин, еще раз подчеркнув, что моряки – именно военнопленные.

Конечно, совсем другой позиции придерживается Москва. Ранее Владимир Путин заявлял, что инцидент в Черном море – не что иное как провокация, которая нужна была для того, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Более того, по словам российского лидера, украинские власти надеялись, что кто-нибудь из моряков погибнет в результате инцидента.

"Продлевать им меру пресечения в российском суде — это отвратительный позор (как и все остальные суды над украинцами начиная с 2014 года)", - пишет бывший координатор движения "Открытая Россия" и фигурантка "болотного дела" Мария Баронова. Она тоже убеждена в том, что моряки оказались в положении военнопленных.

По-другому на это смотрит украинский журналист Елена Маркосян. "Кто посоветовал морякам такую глупость – объявлять себя военнопленными", - спрашивает она своих подписчиков. Ведь поскольку "Украина и Россия войну друг другу не объявляли, это означает, что моряки действовали в целях военной провокации и делали это, осознавая преступный характер своих действий. Чем, собственно, объявление себя военнопленными и является".

Похоже, что наших моряков посадят надолго. Они отказались давать показания, объявив себя военнопленными. А так как... Publiée par Елена Маркосян sur Mardi 15 janvier 2019

Кстати, действительно многие интернет-пользователи задавались вопросом, как моряки могут быть военнопленными, если Россия и Украина войну друг другу не объявляли.

С какой стати украинские моряки военнопленные? Войны нет. Они просто нарушители границы. — Дмитpий Aгpaнoвcкий (@DAgranovskiy) 15 января 2019 г.

Некоторые интернет-пользователи решили дать волю остроумию. Вот, например, Вождь пишет, что морякам надо было объявлять себя режиссёрами: "Тогда, помимо срока, может ещё и премию бы какую выписали, европейскую". По всей видимости, это не очень тонкий намек на дело режиссера Олега Сенцова, который несколько месяцев назад получил премию Сахарова.

А Сергей Самарский предложил дать морякам дом в Подмосковье, перевезти туда семьи, дать им работу. При таких условиях сам этот интернет-пользователь, по его признанию, рассказал бы то, что от него хотят услышать.

Нам интересно Ваше мнение. Как бы вы назвали украинских моряков? Военнопленными? Нарушителями границы? И на каком лежит ответственность за случившееся? На самих моряках? Или на властях одной из стран? Голосуйте и оставляйте комментарии на нашем сайте и страницах в соцсетях.