Как Москва борется со снегом

Весь день в четверг и в ночь на пятницу в Москве шёл густой снег, увеличив высоту снежного покрова на улицах ещё на несколько сантиметров. При месячной норме в 37 см с начала января выпало уже более 30 см.

Российская столица встречает очередной вызов зимы во всеоружии: вручную и при помощи различных машин снег очищается с улиц. 7 000 единиц специализированной снегоуборочной техники вывели коммунальные службы на улицы Москвы. Люди работали всю ночь.

Утром грузовики привезли груды снега на снегоплавильную станцию. Работник станции Виктор Праслов говорит:

«Зима-то вообщем щадящая, хотя и снег часто идёт, судя вот по машинам».

Под особый контроль взята в Москве очистка подходов к станциям метро и остановкам транспорта, объектам торговли и социальной сферы.

Гигантские сосульки и наледи на крышах домой представляют прямую опасность для жизни людей. Для их уборки нужна особая сноровка

«Одна из самых важных трудностей – это очень большая запаркованность автомобилей. Она мешает подъехать к дому, мешает скидывать с дома снег и наледь. Другая трудность - холодно. Просто холодно» , - говорит представитель ГБУ "Жилищник" Михаил Гудухин.

Сметается снежный покров и со статуй, украшающих фасады зданий.

В пятницу погода в Москве была плюсовой - днём до +2 градусов. По данным синоптиков, в этом году крещенские морозы придут в российскую столицу уже после самого Крещения.