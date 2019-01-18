Бундестаг объявил Грузию безопасной страной происхождения. Парламентарии ФРГ одобрили законопроект, цель которого - ускорить обработку запросов об убежище от выходцев из этого государства, а также из Морокко, Алжира и Туниса. В случае отказа, они и домой будут отправлены быстрее.

"Более 97% ходатайств от граждан этих государств с самого начала имеют очень, очень мало шансов на успех. Необходимо и совершенно правильно было бы закрепить за этими странами происхождения статус безопасных", - считает глава МВД Хорст Зеехофер.

"Каждый беженец должен иметь право на беспристрастное, справедливое рассмотрение его ходатайства об убежище. Никаких ограничений не может быть, нельзя скидывать всех в одну кучу. "Нет" новым поправкам"", - в свою очередь заявила депутат от Левой партии Улла Джелпке.

По мнению "зеленых" и депутатов от Левой партии, правительство лишь создает видимость, будто занимается проблемами иммиграции. Сторонники реформы считают, что законопроект, наоборот, позволит сконцентрировать внимание на запросах тех, кто действительно нуждается в убежище.

Голосование в Бундесрате пройдет 15 февраля.