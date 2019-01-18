Берлин: «Россия может спасти ДРСМД»

Россия несёт ответственность за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Он призвал отказаться от ракеты (9М729 «Новатор»), «обвинённой» в нарушении положений договора.

Но по словам российского министра, США ясно дали понять, что и в этом случае не вернутся в ДРСМД:

«Американские коллеги в ходе официальных контактов сказали, что это решение окончательное и бесповоротное. И заявления о том, что США выйдут из ДРСМД, „не являются приглашением к диалогу“. Это цитата. Так что решайте сами, какие были мотивы у США и чего они на самом деле хотели».

Немецкая сторона внесла и пакет предложений по урегулированию ситуации в Керченском проливе. По заявлению Берлина, проблему нужно решать в общих рамках:

«И Россия, и Украина несут ответственность за прогресс в рамках Нормандского формата, чтобы в конечном итоге достичь реального прекращения огня. В любом случае, нельзя позволить повториться кризису, подобному ноябрьскому. В будущем нам нужна ясность», — заявил Хайко Маас.

В то же время по словам Лаврова, Россия не считает возможным участие Украины в каких-либо форматах обсуждения темы Керченского пролива.

Как сообщил российский министр, Владимир Путин ещё месяц назад согласился с предложением Ангелы Меркель отправить в район пролива группу немецких и французских наблюдателей — но с тех пор никаких действий с европейской стороны так и не последовало.