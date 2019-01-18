ИГИЛ причастна к взрыву в Магнитогорске?

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме, а также происшествие в маршрутном такси в Магнитогорске в конце декабря 2018 года.

Об этом со ссылкой на арабские источники сообщила институт SITE Intelligence Group, базирующийся в Америке и занимающийся исследованием экстремистских организаций.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Его жертвами стали 39 человек. На следующий день в том же городе сгорела маршрутка "Газель", в результате инцидента погибли еще три человека.

Российские власти заявили, что оба случая были вызваны причинами непредумышленного характера - взрыв газа и неисправность оборудования.

На этом фоне Следственный комитет РФ вновь сообщил, что следов взрывчатки в завалах жилого дома не обнаружено.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. "Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - заявила представитель СК.

В свою очередь Мэр Магнитогорска Сергей Бердников еще 3 января заявлял об отсутствии связи между взрывами в жилом доме и "Газели".