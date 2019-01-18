Спасение испанского мальчика из колодца займет еще несколько дней

Отверстие, в которое, по сообщениям, мальчик Юлен упал во время прогулки с родителями в воскресенье - всего 25 см в диаметре. Инженеры пытаются подобраться к мальчику с помощью вертикальных и горизонтальных туннелей.

В испанском городе Тоталан продолжается беспрецедентная операция по спасению двухлетнего мальчика, упавшего в узкий колодец глубиной 107 метров. "Его спасение может занять еще несколько дней", - сообщил Euronews инженер-спасатель Хуан Лопез Эскобар.

"Туннели, которые обычно роют за несколько месяцев, будут выкопаны за несколько дней", - сказал Лопез, добавив, что работу техники осложняет характер местности. Дополнительное время специалистам требуется и для анализа проб почвы.

"Только для того, чтобы проанализировать пробы и подготовить платформу для работы требуется 48 часов, а скорость копания зависит от типа почвы, от того, насколько она рыхлая", - добавил он. Из-за угрозы обрушения грунта на последнем этапе спасателям придется взяться за кирки и закончить туннели вручную.

Спасатели пытались опустить на дно камеру, чтобы обнаружить ребенка, но из-за затора, камера застряла на глубине 70 метров. Тем не менее, в отверстии удалось найти волосы принадлежащие ребенку, что подтверждает информацию о том, что он мог провалиться в колодец, но жив ли мальчик пока неизвестно.

В спасательной операции принимают участие около 100 сотрудников специальных служб. С семьёй мальчика работают психологи: родители Юлена два года назад потеряли своего первого ребёнка в результате несчастного случая.