"Брексит" и "заграничные" британцы: вопросы без ответов

Хороший климат, приятный образ жизни, недорогое жилье и невысокое налогообложение в Португалии сделали эту страну магнитом для многочисленных британских пенсионеров, обосновавшихся за Пиренеями довольно давно. Тревожное эхо брексита докатилось и сюда. Сейчас посольство организует встречи, на которых разъясняется, что может измениться.

Но не все получают ответы, их устраивающие, судя по комментариям участников.

Мои вопросы касались медобслуживания и действия водительского удостоверения, но пока конкретных ответов я не услышала. Я также хотела поинтересоваться туристическими формальностями.

В Британии еще туманнее. У нас есть много вопросов, на которые мы не можем добиться прямых ответов. И мы должны это принять.

- Португальские власти, в отличие от британских, с гораздо большим вниманием нас выслушивают и терпеливее отвечают на наши вопросы, на родине нам отвечают односложно, только "да" или "нет". С португальцами значительно легче иметь дело, чем с британцами.

"Поскольку Лондон не дает никаких гарантий, то и посольство тут ничего не в состоянии собщить наверняка, а в раздающихся буклетах нет ответов на вопросы, которые задают выходцы из Соединенного королевства, единственное, что повторяется из раза в раз: все гражданские права будут соблюдены в случае жесткого "брексита", - объясняет журналистка Euronews Филипа Суареш.

Жесткий "брексит", или выход Британии из ЕС без подписанного соглашения - одна из главных тем этой встречи, но дипломаты говорят, что в любом случае, хаоса все постараются избежать: "С португальской стороны поступила уже реакция на слова нашего премьера, что все права обладателей британских паспортов будут после "брексита" неукоснительно соблюдаться", - почеркивает британский консул Симона Демуро.

Гарантии официального Лиссабона касались в том числе и сохранения прежнего уровня медобслуживаниря и доступа к медпомощи, как и до брексита, а также получения пенсий.