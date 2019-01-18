No comment: лучшее за неделю
- В американском городе Манкейто, в штате Миннесота, маленькая девочка на ходу выпала из автомобиля прямо в автомобильном кресле, что, вероятно, спасло ей жизнь. Одним из свидетелей происшествия стал Чак Мок который ехал по дороге, когда дверь впереди идущего автомобиля открылась и из салона машины выпала маленькая девочка, сидевшая в детском кресле. Мужчина тут же остановился и выскочил из машины, чтобы помочь ребенку. На помощь тут же поспешили и другие водители. Как позже выяснили сотрудники полиции, девочка была пристегнута, однако само детское кресло было закреплено неправильно.
- На горнолыжном курорте Рамзау в Австрии снежная лавина буквально прошла сквозь отель и ничего не оставила от столовой. Она разбила стекла, сорвала двери, уничтожила мебель. До самого потолка помещение засыпало снегом. Чтобы убрать его, в отель направили больше 30 солдат. В здании во время схода лавины находилась часть детской лыжной команды. По счастливой случайности никто не пострадал.
- Между фантастикой и реальностью: в Алуште открылся развлекательный центр, который совмещает интерьеры футуристического звездолёта с музеем о реальной истории освоения космоса. Организаторы обещают даже настоящие пробы грунта с планет Солнечной системы.«Звездолёт» работает и как отель — утверждается, что номера похожи на каюты «настоящего» космического корабля.
- Празднование Кумбха-мела в Индии. Паломники приехали на север Индии на религиозный праздник Кумбха-мела. Он проводится раз в шесть лет. Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие от 100 до 150 миллионов человек.
- Католические монахини из Лимы, столицы Перу создали свою рок-группу «Siervas». Название группы переводится как «Служанки», а сами монахини состоят в недавно созданном ордене «Служанки Плана Бога» (Siervas del Plan de Dios). Сестры уже записали несколько хитов. Они собирают стадионы поклонников, а видео выступлений «Siervas» в соцсетях набирают тысячи, а иногда и более миллиона просмотров и лайков.