Ночной дозор в Лозанне

Когда на улицы Лозанны опускаются сумерки, на работу выходит ночной дозорный.

И пусть за стенами башни кафедрального собора - давно 21-ое столетие, многовековая традиция соблюдается с точностью до запятой. От времени заступления на вахту до церемонии обхода.

Если раньше дочной дозор предупреждал о проишествиях и пожарах, то сегодня его роль церемониальна.

Но энтузиазма у Марко Каррара не отнять.

"Наша вахта - одна из самых древних в Европе, и она не знала перерывов, она продолжается больше 600 лет", - говорит он.

С высоты кафедрального собора до сих просматривается почти весь город, и даже сегодня, если виден малейший подозрительный дымок в прозрачном воздухе, ночной дозорный обязательно о нем предупредит горожан.